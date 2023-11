De Gregorio, la domanda su Hamas attira la replica di Sallusti: "Al contrario"

08 novembre 2023 a

a

a

Bianca Berlinguer ha dedicato un ampio spazio alla guerra in Medio Oriente e ha chiesto alla sua ospite fissa Concita De Gregorio quale pensa che sia la strategia di Israele. "Ho molta difficoltà a parlare di questo. Chi sta dalla parte dei bambini? I bambini non hanno nessuna colpa di dove nascono nel mondo È nostro merito se Sallusti, tu, io siamo nati qui?", ha chiesto la giornalista indicando i suoi interlocutori. Quindi la firma di Repubblica ha spiegato il motivo di queste prime parole, raccontando di essere rimasta impressionata da due reportage: "Una giovane soldatessa israeliana diceva 'Io ho paura, io sono costretta a sparare perché se non sparerò mi stupreranno ma vorrei bere un bicchiere di vino con le mie amiche'. E poi un bambino intervistato nella Striscia di Gaza che, quando gli è stato chiesto 'Che vuoi fare da grande?', ha risposto 'Il combattente'".

"Il malore? Solo coi rabbini...". Scintille Giordano-Berlinguer su Bergoglio

A questo punto è intervenuta Bianca Berlinguer. La conduttrice ha chiesto ai suoi ospiti di concentrarsi di più su quanto sta accadendo ormai da un mese nella Striscia di Gaza. La risposta di Alessandro Sallusti è arrivata subito: "Chiedere la pace e non chiedere contemporaneamente l’eliminazione di Hamas è una contraddizione in termini. Senza l’eliminazione di Hamas la pace non è possibile", ha affermato. "Siamo sicuri che con l'operazione israeliana si fermi Hamas?", l'ha incalzato Berlinguer. "Io questo non lo so. Chiedo però qual è l'alternativa. Lasciamo impunita una strage", ha continuato il direttore de Il Giornale.

“Alcol e addio”. Ribaltone da Berlinguer? La decisione finale di Mauro Corona

"Il presidente degli Stati Uniti ha detto 'Cercate di non fare i nostri stessi errori', Barack Obama ha detto delle parole molto nitide sul fatto che la situazione è davvero molto complessa e che tutti portano le loro responsabilità. Adesso quello che sta succedendo è gravissimo. Ho sentito dire che Hamas si fa scudo umano di un popolo che si nasconde nelle scuole o negli ospedali. Allora vi domando: Ma se voi abitaste al terzo piano e in cantina ci fosse una cellula terroristica, voi sareste d'accordo a sacrificare voi stessi pur di eliminare la cellula terroristica?": questa la replica di De Gregorio. "Se tu sei in guerra, tieni le donne e i bambini al sicuro e i miliziani fuori. Hamas fa al contrario", ha concluso Sallusti.