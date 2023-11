Meteo, “situazione critica”. Il maltempo tormenta l'Italia, Sottocorona: dove e quando colpirà

07 novembre 2023 a

Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, analizza come di consueto le previsioni del tempo dei prossimi giorni, con un’apparente tregua dalle forti piogge della passata settimana, che poi però torneranno con violenza su nostro Paese: “Si nota sull’Italia una striscia da sud ovest, lì c'è un flusso, non il solito delle nuvole che arriva da ovest e nord ovest, nel pomeriggio si intensificano queste nuvole un poco, ma non arrivano da nord. L’immagine di questa mattina conferma questo tipo di circolazione, si sono estese le nuvole, sono arrivate le piogge, sono diventate più estese e più intense. Ma al nord non è passato nulla, quindi la porta d'ingresso questa volta è stata sud ovest, però ci sono sempre anche le altre porte, tipo quella di nord ovest, perché sull'Atlantico avrete visto che cosa c’è”.

L’esperto meteo passa alle previsioni giorno per giorno: “Per oggi martedì 7 novembre c'è un peggioramento che prende il centro, che tende a spostarsi verso sud. I fenomeni, specie sulle zone interne, ma qualche volta anche sulle zone costiere, potrebbero anche essere intensi, quindi non escludiamo anche qualche rovescio o qualche temporale. Più deboli le piogge, ma ci sono, in Toscana e sulla parte centro orientale del nord, ma siamo in zona alpina e prealpina. Precipitazioni forse moderate, non è maltempo, ma insomma è una situazione media come intensità. Domani, mercoledì 8 novembre, questo maltempo si sposta al sud, qui troviamo più piogge moderate, localmente forti, ma in maniera molto isolata. Schiarite al centro, sempre deboli piogge in Toscana, schiarite anche al nord e quindi sembra tutto esaurito, cioè il maltempo è arrivato e se ne sta andando. Ma in realtà la previsione è diversa. Nella giornata di giovedì 8 novembre c’è di nuovo il peggioramento, che arriva questa volta fra ovest e nord ovest e quindi prende le regioni settentrionali, fra la Liguria e l’alta Toscana, sottolineo alta Toscana, ci sono precipitazioni anche intense, quindi siamo di nuovo in una situazione critica da allerta. Fenomeni intensi anche sulle zone tirreniche, dalla Sardegna al Lazio, poi anche in parte la Campania. Al sud piogge più deboli, però successivamente anche questo maltempo si sposterà un poco verso sud”.

L’ultimo punto toccato da Sottocorona è quello delle temperature massime previste per la giornata di oggi: “Contenute quelli del nord e del centro, dove non ci sono molte variazioni, al sud invece ci sono temperature anche relativamente alte per il periodo. La variazione prevista per domani è stazionaria al nord e al centro, le temperature sono pressoché ferme, mentre a sud c’è una diminuzione perché arriva il maltempo”.