Ballando con le stelle, cosa minaccia Izzo dopo la lite con Lucarelli

07 novembre 2023 a

a

a

Ballando con le stelle, non si placa la tensione tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. Dopo l'ultimo scontro avvenuto nell'ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci, Izzo torna a parlare del suo futuro nella trasmissione. L'ha fatto a "La volta buona" dove a Caterina Balivo ha detto: “Questo è passibile di querela - ha detto - Giocare sui cognomi è sempre molto volgare...Io non avevo minacciato, avevo solo fatto un’affermazione...Dire Pizzo vuol dire darmi della mafiosa“.

"Tira fuori...": la lettera di Rocco Siffredi imbarazza il figlio

Tra le due lo scontro in trasmissione era stato davvero pesante. Simona Izzo aveva detto: "Ci sono persone che hanno ricevuto molte querele, non solo io - così Simona Izzo - e quindi forse devono stare attente". La telenovela, insomma, continua. E chissà cosa succederà nella prossima puntata in programma sabato 11 novembre.