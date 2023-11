Tagadà, Federico Rampini contro i terroristi di Gaza

06 novembre 2023 a

Federico Rampini si scaglia contro i terroristi di Hamas e chi protesta contro Israele dimenticando che a Gaza è stata instaurata una vera e propria dittatura feroce. Se n'è parlato durante la puntata di Tagadà del 6 novembre e Rampini è stato ospite in collegamento di Tiziana Panella,

"Le manifestazioni filo-palestinesi di questi giorni con segmenti importanti pro-Hamas continuano anche qui negli Stati Uniti, In queste manifestazioni il 7 ottobre o è stato cancellato subito o è stato ribaltato come una colpa di Israele. Per cui anche le atrocità commesse contro i bambini israeliani sono sempre colpa di Israele perché tutto si riconduce al regime di occupazione coloniale di Israele. L'utlimo sondaggio che fu fatto a Gaza da un palestinese dava alo massimo il 25% di consenso della popolazione verso Hamas che è una dittatura feroce. Le manifestazioni si dimostrano indifferenti quando bambini israeliani vengono maciullati ma si disinteressano della sorte di altri musulmani nel mondo. Le minoranze oppresse non interessano i partecipanti a questi cortei che sono anti-israeliani e anti-occidentali".