Tagadà, Riccardo Pacifici contro i nuovi nazisti di Hamas: vinceremo

In Europa serpeggia una nuova inquietante ondata di antisemitismo. Dalle stelle di David disegnate sui muri di Parigi alle pietre d'inciampo oltraggiate a Roma, fino agli attacchi nell'aeroporto del Daghestan. Dei rischi di questa situazione si è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 1° novembre su La7. Ospite in studio Riccardo Pacifici, vicepresidente della European Jewish Association.

"Non ho paura perché non mi mettono paura delle vernici. Noi staremo qui a combattere contro chi vuole costruire meccanismi di islamofobia. I musulmani non sono i nostri nemici perché ne abbiamo tanti che ci stanno scrivendo. Non ci faremo minacciare dall'idea di una guerra tra ebrei e musulmani. Non se la devono prendere i musulmani ma gli ipocriti che sfilano con i musulmani e che portano quei bambini a dire: caccia l'ebreo. Se in Russia, a Parigi o a Roma ci sono bambini di 10 anni che vanno in giro con un coltello a dire: "dove stanno gli ebrei", noi rispondiamo eccoci, siamo qua. Abbiamo le istituzioni, ringraziamo le forze dell'ordine che ci proteggono, ci sappiamo proteggere anche da soli, abbiamo gli anticorpi. Noi abbiamo vinto il nazismo, abbiamo costruito l'Europa unita e da quelle basi sconfiggeremo anche il nuovo nazismo rappresentato da Hamas".