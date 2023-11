Rula Jebreal pizzicata dagli utenti: "Il video è del 2015", la replica è surreale

05 novembre 2023 a

Uno scivolone plateale ma non sufficiente ad ammettere l'errore. Ha dell'incredibile quanto si è consumato sull'account X di Rula Jebreal, la giornalista palestinese con cittadinanza israeliana e italiana. Ebbene, l'attivista ha pubblicato un filmato che mostra manifestanti israeliani inneggiare all'uccisione di bambini palestinesi. Immagini che indignano e impressionano, ma come fanno notare molti utenti il filmato in questione non è di questi giorni, ma di diversi anni fa.

Il 3 novembre Jebreal scrive: "Fanatici di destra israeliani celebrano la carneficina a Gaza, esultano per l'uccisione di quattromila bambini palestinesi, cantando: 'Gaza è un cimitero. Non ci saranno più scuole per bambini perché non ci sono più bambini…il vostro popolo e la sinistra saranno sterminati'". Nelle immagini si vedono i manifestanti tra le bandiere con la stella di David. Il tweet viene commentato da molti utenti che aggiungono al video la fonte, ossia un documentario del 2015 dal titolo "Disregarding Gaza". Insomma, il video è vecchio anni.

Un errore marchiano che in questo contesto rischia di gettare benzina sul fuoco. Ma la giornalista non ha intenzione di fare marcia indietro né tanto meno scusarsi e parte con una lunga serie di giustificazioni acrobatiche rispondendo agli utenti che gli facevano notare lo scivolone: "Il video è autentico e i fanatici di destra sono oggi al governo". Un utente all'ennesima acrobazia retorica le dice: "Rula, qui è notte. È inutile che continui: è un video del 2015 pubblicato su Youtube. Ci sono anche le note di Twitter che lo dicono oltre a me". Ma Jebreal non molla: "Non è mai notte o tardi per cancellare la falsità che hai scritto su Gaza", ribatte.