Rai di tutto di più, "cosa farà Giorgino". Pino Insegno verso un one man show

12 novembre 2022 a

a

a

Grandi manovre in Rai che si avvia a una profonda trasformazione con il cambio di governo. I riflettori sono puntati sull'informazione con le direzioni dei telegiornali che vedranno un effetto domino per la nomina di Gennaro Sangiuliano, che guidava il Tg2, a ministro della Cultura. Per il Tg1 uno dei nomi caldi è quello di Francesco Giorgino, dopo le polemiche con l'attuale direttrice Monica Maggioni. Ma per il popolare volto dell'informazione della rete ammiraglia sarebbero in fieri anche altri progetti.

Terremoto Rai, chi arriva al posto di Fuortes. I nomi per Tg1 e Tg2

Secondo quanto scrive Alberto Dandolo su Oggi, "il giornalista di origini pugliesi sta scalpitando per tornare ad avere un ruolo di primo piano in Rai" ma "il suo sogno sarebbe quello di condurre un rotocalco quotidiano di informazione". Il suo destino, tuttavia, potrebbe essere un altro, perché per lui nel prossimo anno sarebbe già "sul tavolo la proposta di un programma di seconda serata". Da capire se il progetto sarà conforme alle ambizioni del giornalista.

Scontro tra donne in Rai: Francesca Fagnani "sfrattata" dal giovedì, veleni su Ilaria D'Amico

Ma c'è fibrillazione anche per il settore dell'intrattenimento. Il nome da tendere d'occhio è quello di Pino Insegno, attore e doppiatore di fama al centro di vivaci polemiche da parte della sinistra per aver presentato l’evento di chiusura della campagna elettorale di Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia in piazza del Popolo, a Roma. "Per l'attore e conduttore romano si riapriranno tra una manciata di mesi le porte di mamma Rai", spiega Dandolo rilanciato da Dagospia. "Potrebbe essere questa la volta buona per vederlo protagonista di un one man show di prima serata" su Rai2, si legge nel retroscena.