Giuseppe Cruciani: "Sciacallaggio puro" sull'alluvione, bordata a Elly Schlein

L’alluvione che ha sconvolto parte della Toscana e del Veneto, provocando vittime e dispersii, è stata anche il palcoscenico di un botta e risposta tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Partito Democratico, durante un suo intervento a Radio 24, ha colto al balzo la tremenda situazione dell’esondazione dei fiumi per scagliarsi contro l’operato dell’esecutivo. “C’è ancora al governo chi nega l’emergenza climatica e blocca le energie rinnovabili, non investendo ancora a sufficienza sulla prevenzione del dissesto”: questo il concetto espresso dalla leader del Pd. Non si è fatta attendere la replica del presidente del Consiglio che, a sua volta, ha rinfacciato a Schlein di sfruttare delle calamità naturali per “fare attacchi politici infondati e strumentali”, adottando un “comportamento sconsiderato”. Sulla polemica è intervenuto anche Giuseppe Cruciani che, nel corso della trasmissione di Rete 4 Stasera Italia, ha definito l’atteggiamento di Schlein come “puro sciacallaggio”, privo di collegamenti con quanto sta accadendo.

La politica litiga dopo i morti per il maltempo. Resa dei conti sui colpevoli

Il conduttore del programma radiofonico “La Zanzara”, interrogato dal presentatore Nicola Porro, ha tenuto a precisare la propria posizione in merito alla diatriba tra le due leader di maggioranza e opposizione. Schierandosi dalla parte di Meloni. “Si è attribuita al governo la responsabilità di non essere intervenuto abbastanza, e poi che c’entrano le rinnovabili su quello che è successo non si capisce”. Cruciani ha poi rincarato la dose, catalogando l’uscita della segretaria dem come “totalmente fuori luogo e sbagliata”.

Meloni smonta la sciacalla Schlein: "sconsiderato" usare tragedie per attacchi politici

Concludendo il proprio ragionamento, l’ospite di Stasera Italia si è rivolto con una punta di sarcasmo verso i sostenitori del cambiamento climatico, che addossano le colpe all’uomo a margine di ogni fenomeno naturale estremo: “Ragazzi, è novembre. Piove e ci sono gli uragani, in tutto il mondo. Non esiste l’immunità dalla pioggia e non abbiamo ancora scoperto una protezione”. Poi ha ammesso: “Può darsi che ce ne siano più adesso di alluvioni per il cambiamento climatico, ma adesso non c’entra nulla dare la responsabilità all’uomo per il cambiamento climatico. Ne avrebbe se, localmente, non è stato fatto abbastanza. Ma bisogna vedere caso per caso, se c’è stata una qualche incuria”.