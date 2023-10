Sondaggio politico Swg, Giorgia Meloni vola ancora. Chi trema

30 ottobre 2023 a

Giorgia Meloni continua a salire nei sondaggi. Anche l'ultima rilevazione di Swg ha dato lo stesso verdetto. Nell'ultima settimana, Fratelli d'Italia ha avuto un incremento dello 0,3% ed è saldamente il primo partito d'Italia. Ma Meloni riesce a inanellare anche un altro tassello positivo: tra i leader europei è quella che ha avuto il giudizio più positivo da parte degli elettori per come sta provando a risolvere la crisi in Medio Oriente.

Questa settimana, nei sondaggi di preferenze elettorali in Italia, due partiti hanno registrato un aumento di consensi, Fratelli d'Italia con un incremento dello 0,3% e il Partito Democratico con un aumento dello 0,4%. Nel frattempo, il Movimento 5 Stelle ha subito un calo dello 0,3%, mentre la Lega è rimasta stabile. Anche Forza Italia ha visto una diminuzione dello 0,1%, mentre Azione ha registrato un calo dello 0,2%. Verdi e Sinistra sono rimasti invariati nella loro popolarità.