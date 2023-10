Israele, Zerocalcare torna a parlare dopo la valanga di polemiche. “Scemo a campione…”

29 ottobre 2023 a

a

a

Zerocalcare torna a far discutere i social. “Rispondo solo a uno scemo a campione ma vale per tutti quelli che fanno finta di confondere la richiesta di finire bombardamenti e apartheid con l’appoggio a formazioni islamiste o antisemite”, le parole su X (l’ex Twitter) del fumettista, dopo le polemiche suscitate dalla sua decisione di disertare Lucca Comics per via del patrocinio dell’ambasciata di Israele all’evento.

Zerocalcare, in risposta a un interlocutore che lo accusava di schierarsi con i gruppi jihadisti dopo l’attacco terroristico dello scorso 7 ottobre di Hamas contro Israele, ha riferito di esser “stato più volte in Siria quando c’era l’Isis per supportare i curdi e chi combatte sul campo il jihadismo. Lo faccio ancora tutti i giorni come posso. Amiche e amici miei più coraggiosi di me ai jihadisti gli sono andati a sparare direttamente”. “E tu cosa fai?”, ha chiesto il disegnatore all’utente che lo aveva contestato. Non si spegne la polemica dopo la scelta di fare un passo indietro sul festival toscano.