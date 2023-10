Meteo, Sottocorona tira fuori la nuova carta: quando scenderanno le temperature

29 ottobre 2023 a

Paolo Sottocorona fornisce come di consueto le sue previsioni meteo anche nella puntata di domenica 29 ottobre di Omnibus, su La7, esponendo a lungo ai telespettatori la novità di una nuova carta, per passare poi all’analisi del tempo dei prossimi giorni: “Ho trovato una nuova carta che ci fa vedere le temperature a 1500 metri, lì dove non si risente del giorno e della notte. Le temperature al suolo rispetto a questa sono circa di 10 gradi più alte. Da questa carta emerge che nella prossima settimana, verso la fine, c’è una tendenza di discesa delle temperature”.

Ed ecco i dati meteo giorno per giorno: “Oggi, domenica 29 ottobre, tornano delle piogge moderate al nord che si rinforzano tra Liguria di levante e alta Toscana, eventualmente se ci sono deboli al centro e al sud. Domani, 30 ottobre, continua ulteriormente a peggiore il tempo al nord perché troviamo più estesa la zona fra Toscana e Liguria, con fenomeni ancora più intensi, molto intensi quelli che prendono parte del Piemonte, ma soprattutto Lombardia, Trentino Alto-Adige, Veneto, Friuli Venezia-Giulia, insomma il maltempo c'è ed è forte. Poi arriviamo alla giornata di martedì 31 ottobre in cui si conferma questa fascia fortemente perturbata sulle zone del nord, fa eccezione una zona ad ovest, ma insomma contateci fino a un certo punto. Poi piogge moderate fino al centro, almeno sul versante tirrenico, forti sull'Appennino settentrionale, al sud qualche pioggia fra Sardegna e basso Tirreno, ma son piogge e deboli”

Sottocorona conclude il suo intervento con un focus sulle temperature: “Nella prima fase della settimana le temperature tendono a salire. Le massime previste per la giornata di oggi risentono un po' di questa della situazione dei venti e quindi tendono a salire di nuovo su alcune zone del sud. La Tunisia e l'Algeria ritornano sui 30 gradi, con lo Scirocco dal Sahara. La tendenza nelle prossime 24 ore è in aumento. Questi aumenti al sud sono anche abbastanza marcati, 3 gradi 4 gradi, un po' meno al nord però la tendenza è diciamo coerente con quello che abbiamo visto”.