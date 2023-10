Meteo, la verità sul Ponte di Ognissanti. Dove si corrono rischi

28 ottobre 2023 a

Sull'Europa occidentale e centrale sta per far sentire la sua influenza una depressione atlantica che stimolerà un importante richiamo di correnti calde e umide dal nord Africa in grado di favorire fenomeni particolarmente intensi. Per questo, secondo il sito 3bmeteo , si potranno verificare situazioni di grandi instabilità su alcune zone della Penisola con effetti che potrebbero assumere la forma di vere e proprie alluvioni.

Quando e dove il maltempo "si rinforza": le previsioni di Sottocorona

Le criticità arriveranno già nella notte tra domenica e lunedì, quando fenomeni intensi e persistenti interesseranno tutte le regioni settentrionali, in particolare Liguria, Lombardia, Triveneto, Alpi, Prealpi e, in genere, tutta la fascia tirrenica centrale, in particolare la Toscana. Nella notte tra lunedì e martedì, poi, il maltempo potrà estendersi fino a comprendere anche il Lazio. Solo da martedì 31 ottobre il maltempo allenterebbe un po' la presa. Il resto della Penisola e l'Italia meridionale e insulare non rientrerebbero, dunque, nelle maggiori perturbazioni. Per quanto riguarda le temperature, si tratterà di una situazione mite su quasi tutta la Penisola: al sud sono attese massime che potranno raggiungere anche i 27-28 gradi.