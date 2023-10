Belen riappare sui social: chi spunta alle sue spalle. Il fuori programma

14 ottobre 2023 a

a

a

Dopo una lunga assenza, Belen Rodriguez è tornata sui social. L'argentina, che da tempo era scomparsa dai radar, ha fatto preoccupare i fan. Molte le voci circolate sul suo conto. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, la showgirl è stata costretta dal fisico a uno stop non preventivato. Stando ad alcuni rumors, Belen era stata avvistata in una clinica di Padova e poco prima era stata lanciata in rete la notizia secondo cui la showgirl aveva deciso di lasciare i figli ai padri e di prendersi del tempo con il nuovo fidanzato. Ma qual è la verità? Sebbene Rodriguez non abbia ancora fatto chiarezza, su Instagram è tornata a pubblicare attimi della sua vita privata, coinvolgendo e incuriosendo tutti i suoi follower.

Figli ai papà e voci di "trasferimento": Belen scomparsa dai radar

Da ieri Belen è riapparsa sulle sue pagine ufficiali. Proprio ai social ha affidato un messaggio per i suoi fan: "Mi siete mancati", ha scritto. Da oggi, poi, l'argentina ha ripreso anche a mostrarsi. Dalle foto e dai video pubblicati, sembrerebbe che la showgirl abbia deciso di concedersi dei giorni di relax in montagna. Sorridente, l'argentina si è ripresa per salutare chi la segue da sempre. A un certo punto, però, alle sue spalle è spuntato un uomo appena uscito dalla doccia, a torso nudo e con un asciugamano sulle gambe. Molto probabilmente si tratta di Elio Lorenzoni, il suo nuovo fidanzato. "Uh!", ha detto Belen per scherzare. L'entrata in scena dell'imprenditore bresciano non era prevista ma ha attirato l'attenzione dei seguaci.