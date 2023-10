Stasera Italia, Molinari in allerta: democrazie occidentali sotto attacco

28 ottobre 2023 a

Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, è ospite della puntata del 28 ottobre di Stasera Italia, il talk show di Rete4 condotto da Augusto Minzolini, e si sofferma sulla guerra tra Israele e Hamas in Medio Oriente: “Da quello che si comprende l’operazione militare israeliana si sviluppa con delle incursioni sul terreno da parte di truppe scelte e mezzi blindati, coperti dal fuoco dell’aviazione. Evidentemente stanno andando a cercare le basi e i leader di Hamas e anche i tunnel. Siamo solamente all'inizio dell'operazione, i comandi israeliani parlano di un’operazione senza precedenti per tipologia e in effetti non è un'operazione di terra tradizionale, con le truppe che avanzano in massa verso un territorio, si tratta più che altro di incursioni molto forti al fine di eliminare Hamas. Sotto questo punto di vista ci troviamo davanti ad una sfida militare molto difficile”.

“Credo che - continua l’analisi di Molinari sulle guerre alle porte dell’Europa - le democrazie siano sotto attacco, come ha detto Joe Biden, Hamas e Vladimir Putin sono lo stesso nemico. Putin ci aggredisce in Ucraina, Hamas ci aggredisce in Israele. C’è un intento dei nemici delle democrazie di cambiare l’ordine internazionale e di rimettere in discussione le nostre sicurezze. Questa è l’opinione del presidente Usa, condivisa dai leader di Italia, Germania, Gran Bretagna e Francia. Il punto è che su questa posizione non c’è consenso in Occidente, si tende ad essere filo-Putin perché incarna un’idea di potere non democratico più seducente. Si tende a legittimare i crimini o a sminuire i crimini di Hamas con le motivazioni più bizzarre e ideologiche. Il punto vero è che lo scontro in corso - ribadisce il giornalista - è sulla difesa delle democrazie occidentali”.