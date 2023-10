Dritto e rovescio, Cruciani lascia di stucco Majorino: "Non si può negare"

27 ottobre 2023 a

A Milano il tema sicurezza è di estrema attualità. Ogni giorno cittadini denunciano aggressioni e raccontano vicende da brividi. Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e rovescio, ha allora dedicato un grande spazio all'argomento nel corso dell'ultima puntata del programma. Ospite in studio, Giuseppe Cruciani è intervenuto e ha esordito spiegando il rapporto che ha con il capoluogo della Lombardia: "Io abito a Milano da 25 anni e ho passato praticamente la metà della mia vita a Milano, la considero la mia città di adozione anche se non di nascita, la mia città di nascita è Roma".

Il conduttore radiofonico de La Zanzara ha poi continuato: "La considero una città meravigliosa, splendida, ho attraversato una Milano molto sicura fino a 5-6 anni fa. Sono in contatto continuo, perché sono miei amici, con le forze dell'ordine. Ho abitato dappertutto, in periferia, semi-centro, centro", ha spiegato. Un problema, stando alle parole di Cruciani, c'è ed è concreto: "Conosco Milano molto bene e penso che c'è oggettivamente, questo non lo si può negare, un problema di sicurezza evidente. Basta leggere alcuni titoli di giornali di giorni scorsi che riportano dei dati".

Il conduttore radiofonico ha allora iniziato a elencare alcuni titoli di fronte a Pierfrancesco Majorino, esponente di spicco del Pd milanese: "Milano maglia nera della criminalità in Italia", "Sicurezza a Milano: i video e i dati che raccontano la sicurezza in città", "Classifica sicurezza: Milano maglia nera d'Italia, mai così tante rapine in strada da 16 anni".