Cruciani accusa Bonelli: "Ambiguo su Hamas", duello a Dritto e rovescio

20 ottobre 2023 a

a

a

Un certo mondo della sinistra continua a essere "ambiguo" sulla situazione in Medio Oriente? Ospiti di Paolo Del Debbio nella puntata di giovedì 19 ottobre di Dritto e rovescio, su Rete 4, Giuseppe Cruciani e Angelo Bonelli sono protagonisti di un vivace botta e risposta. Il leader dell'alleanza Verdi-Sinistra insieme a Nicola Fratoianni spiega che nel "conflitto mediorientale israelo-palestinese bisogna dividere il tema di Hamas dal futuro dei palestinesi"; afferma Bonelli, "dobbiamo avere un senso di responsabilità anche per tutelare la nostra comunità, e lanciare messaggi distensivi che indichino una prospettiva di pace anche per il popolo palestinese che non è Hamas e che vive da decenni una situazione drammatica".

Il Tempo è su WhatsApp: il nuovo canale per restare sempre aggiornati | Iscriviti

Poi tocca al conduttore de La Zanzara che rimprovera al verde "l'ambiguità di un certo mondo, che è anche il mondo a cui appartiene l'onorevole Bonelli", un'ambiguità che "è nei fatti, perché è vero che lui ha condannato in Parlamento l'atto terroristico di Hamas, e ci mancherebbe altro", argomenta Cruciani, "ma non ci dobbiamo dimenticare che lo stesso Bonelli più altri esponenti tra cui Fratoianni e altri del suo movimento un secondo dopo, senza avere la certezza di alcuna responsabilità israeliana come poi è stato praticamente dimostrato, hanno accusato di Israele di avere sparato un razzo contro l'ospedale a Gaza". Insomma, per Cruciani parte della sinistra condanna il terrorismo, ma "aggiungete sempre quel pezzetto in più..." rimprovera a Bonelli. Il quale dal canto suo respinge le accuse negando di aver mai accusato Israele di aver lanciato il razzo sull'ospedale battista di Gaza.