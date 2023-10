Dritto e rovescio, affondo di Cruciani: "Miliziani di Hamas partigiani? Sono fregnacce"

23 ottobre 2023 a

a

a

"Gli islamici che appoggiano Hamas sono un pericolo per l'Italia?": con questa domanda Paolo Del Debbio, conduttore di Dritto e rovescio, ha aperto il dibattito in studio. Tra gli ospiti Giuseppe Cruciani. Il conduttore radiofonico è intervenuto sul tema e si è espresso con nettezza di parole. "Io non so se sono un rischio. Per fortuna abbiamo l'intelligence che se occupa e tiene sott'occhio queste cose", ha premesso. "Io so però una cosa: siamo un Paese talmente democratico e talmente aperto che permettiamo a un signore (l'imam di Napoli che ha dichiarato di non condannare Hamas, ndr) di dire che le Istituzioni italiane non dovrebbero mettere davanti ai palazzi la bandiera di Israele perché è una bandiera sporca di sangue, perché gli israeliani ammazzano i bambini".

Quelle uscite sinistre su Gaza, Cruciani travolge Bonelli e Fratoianni: "Vergogna"

Cruciani ha continuato: "Hamas è un gruppo di partigiani? Hamas è un gruppo terroristico riconosciuto da tutto il mondo e da tutte le Istituzioni, comprese quelle dove vive questo Imam. Questo a Gaza e in qualsiasi altro Stato non potrebbe avvenire: che un signore prende di petto le Istituzioni e dice che non possono esporre una bandiera". È dunque arrivata la risposta dell'Imam di Torino: "La maggioranza delle persone non è allineata a questa idea, però non tutti vanno a manifestare. All'Imam di Napoli direi che le sue opinioni sono discutibili. Sono opinioni politiche, non c'entrano niente con la religione", ha concluso, dicendosi perfettamente d'accordo con il conduttore radiofonico.