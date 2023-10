Barbara d'Urso svela il suo futuro: non voglio andare in pensione

Francesco Fredella 27 ottobre 2023 a

Jeans larghi. Trucco sempre perfetto. Sorriso. Ora Barbara d'Urso si prepara a una nuova sfida, stavolta a teatro con "Taxi a due piazze" (la commedia che la vede impegnata con Franco Oppini). "Non è tempo di andare in pensione, potrei tornare in tv”, dice la d'Urso in un'intervista a La Stampa. Dove? Rebus. C'è chi parla della Rai ma, al momento, l'ipotesi non è confermata: la d'Urso è sotto contratto Mediaset fino a dicembre 2023. La d'Urso, certamente, non pensa alla pensione. "Il futuro? Lo vedo bellissimo. Non è certo tempo per pensionarmi. Sono coinvolta in mille cose. Ho un podcast, Amiche mie, sono stata la prima ad aprire uno spazio Metadurso sul Metaverso. Con un'amica ho una società che organizza eventi, la B&Fable, il teatro", racconta.

Barbara, con oltre 17 anni alla conduzione di Pomeriggio5, torna al primo amore: il teatro. "Il ballo è una passione che ho fin da piccola. Da anni prendo lezioni di classica e moderna, due volte a settimana e le documento su Instagram. Come tutte le passioni, la coltivo per puro piacere e non perché serve. Anche se al lavoro si potrebbe applicare. Penso che chi lavora nello spettacolo debba saper fare tutto, recitare, cantare e ballare. Per ogni evenienza. Però, non fate illazioni", continua nell'intervista a La Stampa.