Barbara d'Urso spiazza tutti: "Sono tornata a casa". Il video accende i fan

12 ottobre 2023 a

a

a

Un video riaccende la speranza dei fan. Barbara d'Urso è tornata in Italia. Dopo essersi allontanata per un po' dal suo Paese, dopo aver dedicato tempo allo studio della lingua inglese a Londra, la conduttrice è pronta ad accettare nuove sfide. Ancora niente di certo sul suo conto. Tra supposizioni e indiscrezioni, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata. Assente dai palinsesti televisivi della stagione 2023/2024, d'Urso potrebbe avere voglia di spiazzare il suo pubblico con nuovi, inaspettati impegni.

Mediaset "blinda" Merlino, la nota dopo le voci: "Ottimi risultati"

Sui social Barbara d'Urso ha informato i suoi follower della novità. Con un video, che la ritrae allegra, determinata e in forma più che mai, l'ex padrona di casa di Pomeriggio 5, ha comunicato il suo ritorno. "Sono tornata...I'm back home", ha scritto. Il post ha scatenato un profluvio di commenti. "Manchi tremendamente. La tv senza di te non ha senso" o "L'Italia ha bisogno di te. Ti prego torna", scrivono alcuni utenti, Qualcun altro è meno nostalgico e guarda al futuro con ottimismo: "Quando inizi un tuo programma?", chiedono in rete.

Per ora nulla è filtrato sul futuro televisivo della conduttrice. Non si sa, infatti, se d'Urso rimarrà a Mediaset, se passerà in Rai o se, invece, cambierà completamente rotta. Una cosa è sicura: il pubblico non vede l'ora di vederla nuovamente in tv per seguirla e supportarla in qualsiasi sua nuova avventura. Possibile che la conduttrice sia pronta a svelare i suoi piani? Chi può dirlo. Intanto, cresce l'attesa.