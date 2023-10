Rita Dalla Chiesa all'attacco: "Ti sei coperto di ridicolo", cosa ha visto in tv

23 ottobre 2023 a

Report mette nel mirino Forza Italia e l'"influenza politica" di Marta Fascina su Silvio Berlusconi. Un attacco a freddo - denunciano gli azzurri - mentre erano aperte le urne per le elezioni suppletive a Monza proprio per il seggio al Senato che fu del Cav, oltre al voto amministrativo in Trentino-Alto Adige e non solo. Da Forza Italia sono arrivate parole di fuoco, come quelle di Rita Dalla Chiesa, vicepresidente del Gruppo di Forza Italia alla Camera, e parlamentare in Vigilanza Rai.

"Non posso tacere su un vergognoso attacco che sta avvenendo nei confronti di Forza Italia da parte di Report. E meno male che, secondo i soliti noti, il centro destra in Rai avrebbe portato come conseguenza l’epurazione di tutte le trasmissioni 'scomode'" dichiara la giornalista, già volto noto della televisione. "Report e Ranucci sono rimasti al loro posto, ma un conto è condurre trasmissioni, appunto, scomode. Il confronto può’ restare civile. Un conto, invece, è usare la clava contro un partito che stasera e domani ha chiamato, in alcuni comuni, gli elettori alle urne. Metodo vigliacco, del quale la Rai dovrà rispondere in Commissione Vigilanza", attacca Dalla Chiesa secondo cui "non è accettabile una violenza professionale di questo tipo".

Report sul "metodo Fascina", Forza Italia insorge: assalto a urne aperte

Poi si rivolge direttamente al conduttore della trasmissione di Rai3, Sigfrido Ranucci: "Ho sempre avuto rispetto per le idee di tutti, ma stasera si sta superando ogni soglia di legalità. Le urne sono aperte, e tu, Ranucci, con le tue inchieste volte sempre a denigrare il centro destra, ti stai comportando come un giornalista che preferisce diffamare che capire. Eticamente hai coperto di ridicolo te stesso e la tua storia. Mi spiace. Ma noi questa volta, proprio per la particolarità del momento, non ci fermiamo. E la Rai dovrà risponderne", è l'affondo durissimo dell'esponente azzurra.