Report sul "metodo Fascina", Forza Italia insorge: assalto a urne aperte

Assalto a Forza Italia a urne aperte per le suppletive e amministrative. Gli azzurri protestano per la trasmissione domenica 22 ottobre de Il testamento, inchiesta di Report sul patrimonio ereditario di Silvio Berlusconi. Il programma condotto da Sigfrido Ranucci su Rai 3 mette nel mirino i conti di Forza Italia, i lasciti a Marta Fascina e a Marcello Dell’Utri, e il ruolo dell'ultima compagna del Cav nel partito.

«Torna all’attacco Report con la sua attività denigratoria dei movimenti e delle personalità politiche non gradite. Ancora una volta tocca a Forza Italia, già oggetto di aggressioni mediatiche da parte della trasmissione di Ranucci. Affermazioni di ogni genere, denigrazioni basate su narrazioni prive di fondamento, una vera e propria aggressione. A dimostrazione che Report e Ranucci sono una sorta di ’movimento politicò che agisce, finanziato dai cittadini con i soldi Rai, per colpire gli avversari». Lo afferma il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, componente della Vigilanza Rai. «La cosa -aggiunge- non ci meraviglia, ma ci indigna. E ci chiediamo come mai venga tollerata questa condotta di Report, di cui ricordiamo anche le performance con gli audio di Baiardo, definiti pieni di bugie dallo stesso Baiardo, ma diffusi ugualmente. Una condotta vergognosa quella che ebbe anche in quella occasione Ranucci, e che ho avuto modo di contestare direttamente all’interessato. Che godendo di una sorta di libertà di agire a trecentosessanta gradi non tiene conto né della realtà, né delle osservazioni che gli sono state fatte, anche in passato, richiamandolo alla realtà. Credo che della questione si dovrà urgentemente parlare in commissione parlamentare di Vigilanza e non solo».

«È gravissimo che ad urne aperte per le elezioni suppletive per il Senato, e per il rinnovo dei Consigli provinciali e regionali del Trentino Alto Adige, per le elezioni comunali a Foggia ed in altri comuni, Report abbia mandato in onda una puntata che offende la memoria del presidente Berlusconi e la sua creatura politica: Forza Italia», dichiara la presidente dei senatori di Forza Italia, Licia Ronzulli. «Gli ultimi trent’anni sembrano non aver insegnato nulla. L’utilizzo politico del servizio pubblico televisivo, che per definizione dovrebbe essere terzo, non è mai riuscito a cambiare l’orientamento degli elettori. Anzi, al contrario, ha sempre rafforzato il presidente Berlusconi e il partito. Sappiamo che i regolamenti Agcom non lo impediscono, ma è una questione di etica professionale e di opportunità che andrà approfondita. Appare davvero sorprendente che questo accada prevalentemente e quasi esclusivamente nei confronti di Forza Italia prima di ogni scadenza elettorale», aggiunge Ronzulli.