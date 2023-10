Dritto e rovescio, Mario Giordano si commuove in diretta, Cosa succede in studio

23 ottobre 2023 a

Fuori programma a Dritto e rovescio. Durante la trasmissione condotta da Paolo Del Debbio domenica 22 ottobre, era ospite Mario Giordano. A un certo punto è stato trasmesso il videomessaggio di Alice, la figlia di Mario Giordano che ha annunciato in diretta che Giordano sta per diventare nonno. “Caro papà, mi hanno chiesto di parlarti del nuovo ruolo che ti aspetta da qui a poche settimane, ossia quello di nonno e sappi che questa volta la “multa” per aver utilizzato la parola “nonno” la pagherà Paolo Del Debbio al posto mio - ha detto Alice - Volevo solo dirti che non so bene come si faccia il genitore, penso che lo imparerò strada facendo ma tu e la mamma siete sicuramente l’esempio migliore che potessi desiderare. Non vedo l’ora di ascoltare nonno Mario che recita come ninna nanna la formazione del Grande Toro”.

La figlia di Mario Giordano a #Drittoerovescio pic.twitter.com/nIkUqblBmj — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 22, 2023

Ascoltando le parole della figlia Alice, Paolo Giordano si è commosso e si è subito rivolto a Paolo Del Debbio con frasi che testimoniano la loro grande amicizia. "Mica mi puoi far piangere tutte le volta che vengo qua"., ha detto Giordano. E poi ha spiegato la storia della "multa" per la parola nonno. “Sentirmi chiamare Nonno Mario mi fa un certo effetto - ha detto - Ho messo una cassetta a casa, si paga una multa di 100 euro ogni volta che si pronuncia la parola nonno”.