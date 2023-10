Domenica In, Emma non trattiene le lacrime da Venier: "Non c'è stato un giorno..."

23 ottobre 2023 a

Anche Emma Marrone tra gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In, il programma condotto dalla formidabile Mara Venier. Accolta nel salotto con calore dal pubblico, la cantante si è raccontata a trecentosessanta gradi e ha presentato il suo ultimo album "Souvenir". La musica è sempre stata per la 39enne un porto sicuro in cui rifugiarsi ma la passione non è stata tanto sufficiente da proteggerla dal dolore. Emma, complice la conduttrice che riesce sempre a creare la giusta atmosfera, ha infatti parlato della sua malattia e della recente scomparsa del padre.

"Cosa significa per te essere un'artista?", ha chiesto Mara Venier per dare il via all'intervista. "Tante cose, innanzitutto mi sento fortunata. Ho trasformato in realtà il mio sogno. Avere degli obiettivi mi ha aiutato a non perdermi", ha risposto Emma. "Papà faceva l'infermiere ma aveva una band. Tu sei cresciuta attraverso tuo papà, che hai perso da poco. Credo che la perdita di un genitore ti tolga il respiro": la conduttrice ha allora sfiorato corde più delicate. La cantante ha raccontato: "La cosa che devo ancora curare e sistemare è stato vedere il mio supereroe diventare sempre più piccolo. Avrei fatto di tutto ma non potevamo fare niente. Mi ha fatto molto male vederlo stare così male. Ci sono leucemie più o meno violente. La salvezza è stata impossibile. Mi sono sentita inerme".

"Informatevi su come diventare donatori: è una cosa così bella che potete fare per voi stessi ma anche per gli altri, mi raccomando diventate donatori", ha aggiunto. L'intervista è proseguita tra ricordi e commozione: "Non c'è mai stato il 'non detto' nella nostra casa, gli ho sempre detto che gli volevo bene. Non c'è stato un giorno in cui non gli abbia detto 'ti amo, buonanotte papà. Ci sentivamo 7-8 volte al giorno, sempre. Sono stata con lui fino all’ultimo, quindi non ho rimpianti. Gli ho promesso molte cose e le sto realizzando", ha concluso.