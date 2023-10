Marzia Ubaldi, addio alla celebre attrice de I Cesaroni e di Suburra

22 ottobre 2023 a

a

a

È morta l’attrice e doppiatrice Marzia Ubaldi. Classe 1938, la professionista se n’è andata ieri, 21 ottobre, all’età di 85 anni. Ex moglie di Gastone Moschin, da anni aveva scelto di vivere a Narni. Ubaldi ha iniziato la sua carriera al Piccolo Teatro di Milano negli anni sessanta, come protagonista della pièce La congiura. Poi una carriera sempre in ascesa, sia a teatro che nel piccolo e grande schermo. In televisione è stata una dei tanti protagonisti di Giallo Sera, Incantesimo, Elisa di Rivombrosa. Ha avuto dei ruoli anche ne I Cesaroni, dove ha interpretato in un episodio Cinzia Rastelli, in Suburra, dove ha interpretato una vecchia sodale di Samurai, Sibilla Mancini. Suoi anche i ruoli di Nonna Amalia, in L’Allieva, e di Elvira Bo in Call my agent.