Giorgia Meloni: "Con Andrea Giambruno è finita", l'annuncio sui social

"Le nostre strade si sono divise da tempo". Giorgia Meloni annuncia con un post du Facebook la fine della relazione con Andrea Giambruno, giornalista Mediaset finito al centro delle polemiche dopo alcuni fuorionda di Diario del Giorno, il programma che conduce su Rete4, raccolti e trasmessi da Striscia la Notizia. "La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra", scrive il presidente del Consiglio in un post accompagnato da una foto in cui appare sorridente insieme all'ormai ex compagno e alla figlia.

Meloni spiega che "le nostre strade si sono divise da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, difenderò la nostra amicizia, e difenderò, a ogni costo, una bambina di sette anni che ama la madre e ama il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo", si legge nel post pubblicato sui social.

Non manca una stoccata finale a chi ha usato la sfera personale e familiare per attacchi politici. "Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua", si legge nel post scriptum al messaggio di Meloni.