De Lellis e Dua Lipa tra le vittime, i post social sulla guerra fanno perdere follower

Il conflitto Israelo-palestinese divide i social e fa perdere molti followers ai vip che si espongono sulla vicenda. Come riportato da “Il Messaggero”, tra gli influencer italiani, chi ne ha risentito di più è stata Giulia De Lellis. A luglio ha postato diversi scatti sui social che la ritraevano in Israele mentre partecipava con il fidanzato e manager dell’azienda d’armi di famiglia Carlo Gussalli Beretta ad un incontro con le Forze di difesa israeliane. Dopo lo scoppio della guerra, moltissimi utenti si sono indignati e hanno attaccato l’influencer“. «Vergognati, fate festa a 50 metri dal posto in cui ogni giorno vengono uccisi uomini, donne e bambini”. Il risultato per Giulia De Lellis è stato l’abbandono di oltre 12 mila fan dal suo account social. Chi si è apertamente schierato, ha perso moltissimi seguaci come nel caso di Kylie Jenner. La 25enne, con oltre 680 milioni di dollari di patrimonio, dopo aver pubblicato un messaggio di solidarietà agli israeliani ha visto decrescere il numero di followers da 400 a 399 milioni. Una perdita di seguaci (e di soldi) considerevole. Anche la sorella di Kylie, la famosissima Kim Kardashian dopo essersi schierata con Israele, ha ricevuto moltissimi insulti dagli utenti pro-Palestina. Moltissime le star che hanno dovuto cancellare i post dedicati al conflitto per sedare le proteste dei fan: Quentin Tarantino, Madonna, l'attrice israeliana Gal Gadot, la vincitrice del premio Oscar Jamie Lee Curtis, Justin Bieber. Sono solo alcuni dei nomi coinvolti nella polemica.

Non viene risparmiato nemmeno chi si schiera a sostegno della Palestina, è d’esempio il caso di Gigi Hadid, figlia dell'immobiliarista di origine palestinese Mohamed Hadid e seguita da quasi 80 milioni di seguaci. Gigi recentemente ha scritto: “Non c'è nulla di ebraico nel trattamento del governo israeliano verso i palestinesi. Condannare il governo israeliano non è antisemita e sostenere i palestinesi non significa sostenere Hamas”. Il messaggio dell’influencer ha fatto così scalpore da scatenare la risposta diretta di Gerusalemme: “La settimana scorsa dormivi?”. Le altre vip a pagare il sostegno alla Palestina sono state l’ex pornostar Mia Khalifa e la cantante Dua Lipa. La prima è stata licenziata dalla rivista Playboy mentre la cantante britannica avrebbe ricevuto moltissime minacce. Chiude il cerchio Karim Benzema, il vincitore del pallone d’oro 2022 ed ex attaccante del Real Madrid accusato di sospetti legami con i Fratelli Musulmani, adesso potrebbe perdere il premio individuale e addirittura la cittadinanza francese. La guerra tra Israele e Palestina ha reso anche i social una vera polveriera.