Lucia Annunziata non si candida alle Europee: ora si dà all'economia

Lucia Annunziata ha detto che non si candiderà alle prossime elezioni europee. Intanto gli appuntamenti da onorare non le mancano: è inserita nell’advisory board del Festival dell’Economia di Trento, che si svolgerà dal 23 al 26 maggio del prossimo anno. E si trova in ottima compagnia, visto che tra gli altri nomi troviamo per esempio il vicepresidente esecutivo dell’Ispi Paolo Magri (il quale, pochi lo sanno, è cugino dello scomparso Lucio Magri, l’uomo più elegante della politica di estrema sinistra di una volta) e l’ex presidente di Confindustria e di Eni Emma Marcegaglia.

Curioso il titolo della manifestazione: «Quo Vadis? I dilemmi del nostro tempo». Sembra ideato apposta per l’ex presidente della Rai ed ex conduttrice della trasmissione «In mezz’ora» che andava in onda su Rai3. Comunque al voto per l’europarlamento si andrà nel mese di giugno, quando il festival sarà già finito.