Serena Bortone torna su Rai3 con Chesarà: sono un soldato dell'azienda

Un ritorno su Rai3, in cui è cresciuta e si è formata, per coprire gli spazi lasciati liberi il sabato sera da Massimo Gramellini, ora a La7, e la domenica sera da Fabio Fazio, che invece è passato al Nove. Serena Bortone comincia la stagione televisiva al timone della trasmissione ‘Chesarà...’ al debutto domani alle 20,15 e domenica 24 settembre alle 20. Un contenitore nuovo di zecca fatto “in salsa Serena”, come ha evidenziato il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini, che si pone l’obiettivo di raccontare la realtà che ci circonda ipotizzando anche gli scenari del domani. La volontà della Bortone di restare alla Rai, a differenza di altri pezzi da novanta che l’hanno lasciata, come Lucia Annunziata e Bianca Berlinguer, risponde al fatto che “l’azienda ha deciso che potevo essere utile in questa fascia e io, che sono sempre un soldato libero e consapevole della mia azienda, faccio quello che mi chiede”, ha detto la giornalista.

Obiettivo del programma sarà quello di essere inclusivo, nello stile della conduttrice, ma anche in quello della Rai, come ha scandito Bortone: “Questa è un’azienda di servizio pubblico e in quanto tale ha anche in sé la necessità di essere inclusiva, aperta, di avere l’occhio aperto al cambiamento e di rappresentare tutti”. Interviste, ospiti, uno sguardo all’attualità e anche a quello che succederà nel prossimo futuro. È quello che promette di essere la trasmissione targata Bortone che ha anticipato cosa troveranno i telespettatori da domani sera. La trasmissione sarà uno spazio “di riflessione, ragionamento sulla contemporaneità. È un po’ il ‘Sabato del Villaggio’ leopardiano nel quale c’è sempre un elemento di aspettativa. Avremo un mentore che aprirà ogni settimana la puntata del sabato. Avremo uno spazio che chiamo ‘Koinè’, espressione che vuol dire lingua comune. Penso che le pluralità e le diversità siano un valore ma per poterci arricchire reciprocamente abbiamo bisogno di un tessuto di parola che ci renda comprensibile l’altro”, ha detto la giornalista.

‘Chesarà...’ ospiterà nelle prime due puntate Pedro Almodovar e Corrado Augias “che per me è il nume tutelare della Rai3 che ho conosciuto e che conosco. Tra gli ospiti delle prime puntate ci saranno anche Matteo Garrone, appena candidato agli Oscar, e Benedetta Craveri. Potrebbe accadere che ci saranno anche ospiti politici”, ha chiosato la giornalista che ha aggiunto: “Ci saranno anche Filippo Timi e Anna Galiena. Il resto lo scopriremo solo vivendo. Abbiamo degli altri ospiti che avranno uno sguardo ironico sulla realtà, cominceremo con Francesco Paolantoni”.