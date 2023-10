Andrea Giambruno, ecco perché non conduce Diario del Giorno

19 ottobre 2023 a

Quando oggi non è apparso alla conduzione di Diario del giorno, su Rete 4, è partito il tam tam sui social: perché Andrea Giambruno non è in onda come al solito? Il giornalista Mediaset, nonché compagno della premier Giorgia Meloni, era già in testa ai trend dei social network dopo il servizio di Striscia la notizia che ha trasmesso alcuni fuori onda che lo vedevano protagonista nel programma Mediaset.

Molti commentatori quando hanno visto alla conduzione di Diario del giorno la collega Manuela Boselli, hanno tirato in ballo il servizio del tg satirico di Antonio Ricci. Peccato che la verità è un'altra. La conduzione dell'approfondimento del Tg4 non è fissa ma prevede l'alternanza di più giornalisti al timone. Insomma, l'ennesima polemica si risolve in una bolla di sapone.