Dritto e rovescio, Renzi contro la sinistra: perché deve chiedere scusa

19 ottobre 2023 a

a

a

Medio Oriente, Matteo Renzi asfalta la sinistra. Sull'ospedale colpito a Gaza si è detto tutto e il contrario di tutto. Ma l'evidenza è che sia stato colpito da un razzo sparato da Hamas. Per questo il leader di Italia Viva prende di petto la sinistra e pretende le scuse per le accuse che ha fatto nei confronti di Israele. Se n'è parlato nel corso della puntata di Dritto e rovescio andata in onda il 19 ottobre su Rete4.

"Il missile sull'ospedale è di Hamas, la sinistra estremista dovrebbe chiedere scusa"



Matteo Renzi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/yFObD2kjVC — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 19, 2023

"Sulla vicenda dell'ospedale e dei bambini - ha detto Matteo Renzi - Tanta di quella sinistra estremista che ha sempre dato la colpa a Israele di tutto, un minuto dopo il missile e la protesta di Hamas ha detto: "Israele ha bombardato un ospedale". Ora con le nuove tecnologie questi giochini di propaganda non funzionano più e si è visto che alle 19,59 sono partiti decine di missili dalla postazione da cui tutti i giorni Hamas continua a bombardare Israele. Ogni giorno ci sono 5mila missili che partono e vanno verso Israele. Questa traiettoria è quella che passa sopra quell'ospedale ed è evidente che quello è un razzo della Jihad. Siccome la colpa è chiaramente di quel razzo lì, perché quei radical chic talvolta un po' fighetti della sinistra che danno sempre la colpa a Israele non hanno il coraggio di chiedere scusa per quello che hanno detto? Non è stato Israele a bombardare l'ospedale ma è stato evidentemente un razzo della Jihad. Perché non si ha il coraggio di dire le cose?".