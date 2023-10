Cruciani travolge Bonelli e Fratoianni, quelle uscite su Gaza: "Vergogna"

19 ottobre 2023 a

a

a

La crisi in Medio Oriente e i distinguo della sinistra nel condannare le responsabilità dopo l'attacco di Hamas a Israele sono al centro del dibattito a La Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24. Nella puntata di mercoledì 18 ottobre Cruciani ha rivilato una bordata non da poco alla sinistra sul massacro nell'ospedale di Gaza, il centro medico dove esplosione ha fatto oltre 500 vittime. Hamas punta il dito sui razzi di Israele, mentre lo Stato ebraico e diverse fonti citate dai media danno per probabile un errore degli jihadisti. “La questione della strage dei razzi sull’ospedale a Gaza. Allora, sin da ieri si sono alzate le voci di molti politici italiani. Il signor Bonelli, il signor Fratoianni che dicono, hanno detto subito, senza mezza prova, che era un crimine di guerra degli israeliani. Un crimine di guerra degli israeliani. Io dico solo questo ai vari Bonelli, Fratelliani, Potere al Popolo eccetera: vergogna”, afferma Cruciani all'indiritto dei leader di Alleanza Verdi-Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

"Israele segregazionista?": il ciclone Cruciani travolge Fusani. Boato in studio

Ma non si sono solo loro sotto la lente del conduttore. Cruciani si è poi rivolto a Moni Ovadia che ha deciso di lasciare il Teatro Comunale di Ferrara. “Voglio dire una cosa all’amico Moni Ovadia, che ha lasciato il teatro di Ferrara. Non gliel’ha chiesto nessuno, ha deciso di lasciarlo perché non è gradito, diciamo, per le sue posizioni. Così dice lui, va benissimo, per carità non frega niente a nessuno. Diciamo che l’Italia non è preoccupata dal fatto che Moni Ovadia lasci un teatro", attacca il giornalista. "Non frega nulla a nessuno - continua - sono affari suoi e del comune di Ferrara. Però a me fa inc***are il caro amico Moni quando dice che l’Italia è un regime. L’Italia è un regime, non è una democrazia neanche da lontano. Ora, caro Moni, io non vorrei che tu confondessi i piani. Qui in Italia tu hai il diritto, la possibilità di dire che l’Italia è una me**a. Di dire che è tutta colpa degli israeliani, come vai dicendo da mesi, e lo puoi dire tranquillamente. Se vai dalle parti di Gaza, dalle parti della Palestina, in qualsiasi paese arabo non puoi dire nulla, caro Moni"-