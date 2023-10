Stasera Italia, Tronchetti Provera fa la profezia sulla guerra: che succede a bollette e inflazione

19 ottobre 2023 a

a

a

Guerra in Medio Oriente e conseguenze economiche. Gli effetti del conflitto in Israele si faranno sentire molto presto anche sulle nostre tasche. Ma quando? E soprattutto con quale impatto sulla nostra economia. Ne ha parlato Marco Tronchetti Provera nel corso della trasmissione Stasera Italia in onda il 19 ottobre.

"In questo momento non le vediamo ancora le conseguenze della guerra - ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo Pirelli - perché non sappiamo ancora quanto durerà e quale sarà la reazione degli altri Paesi arabi. Quello che si nota è lo sforzo, in un momento in cui l'economia è in rallentamento, perché l'America sta cercando di tenere a bada l'inflazione, l'Europa è in rallentamento e anche la Cina è in difficoltà a riprendere il cammino. Mi sembra che tutti, compresi i sauditi, cerchino di tenere la situazione sotto controllo proprio per evitare ulteriori problemi economici".