Dritto e rovescio, l'esperto Pietro Batacchi rivela l'attacco di Israele. Ecco dove avverrà

Siamo alla vigilia dell'attacco di Israele nei confronti della Striscia di Gaza. L'0biettivo dichiarato delle forze militari di Tel Aviv è quello di colpire i terroristi di Hamas. Di questo si è parlato nel corso della trasmissione Dritto e rovescio in onda il 15 ottobre su Rete4. Ospite in studio era Pietro Batacchi, direttore della Rivista Italiana di Difesa ed esperto di strategie militari. Batacchi ha descritto come avverrà l'attacco di terra e soprattutto ha svelato9 dove si nascono i terroristi di Hamas.

Ecco come può avvenire l'attacco di Israele



Pietro Batacchi a #Drittoerovescio pic.twitter.com/tBQCpEmJRa — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) October 15, 2023

"L'azviazione israeliana sta conducendo tutta una serie di raid su tutto il territorio della Striscia di Gaza per preparare l'azione terrestre - ha detto Batacchi a Paolo Del Debbio - A differenza delle operazioni "Piombo fuso" del 2009-2010 oppure Margine di protezione" del 2014, però, che sono state operazioni condotte da Israele entrando dentro Gaza, questa volta l'operazione sarà molto più profonda e molto più duratura. L'obiettivo è rimuovere la minaccia di Hamas e quindi evitare che tra 5-6-7 anni si riproducano situazioni come quella del 7 ottobre. L'operazione militare sarà profonda perché i terroristi di Hamas si nascondono sotto terra proprio nella zona a nord di Gaza".