Tagadà, l'ex magistrato Spataro rivela il rischio terrorismo in Italia

Rischio terrorismo in Italia. All'indomani degli attacchi omicidi di lunedì 16 a Bruxelles, il mondo si interroga su quali potrebbero essere le conseguenze di un'escalation di violenza nel cuore dell'Europa. Se n'è parlato nel corso della trasmissione Tagadà in onda il 17 ottobre su La7. In collegamento c'era l'ex magistrato Antonio Spataro che ha fatto chiarezza su quali rischi potrebbe correre il nostro Paese in questo clima di terrore generalizzato.

"Non sono d'accordo sull'esistenza di un piano globale come esisteva in passato - ha detto Antonio Spataro a Tiziana Panella - Quello che è avvenuto in Europa in un paio di giorni è frutto non della reazione israeliana ma della carica che ha voluto infondere Hamas e che è stata raccolta come un segnale che cade dal cielo da estremisti che stanno dappertutto. In Italia qualcosa è stato seminato e la nostra prevenzione è importante. Toccando ferro, pur esistendo in Italia un rischio che non può essere trascurato, abbiamo alle spalle un'esperienza ottima". Poi Spataro evidenzia che magistratura e forze dell'ordine in Italia svolgono un lavoro molto corretto, sempre nel rispetto dei diritti civili.