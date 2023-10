Tagadà, Emma Bonino sui civili in fuga: chi fanno uscire da Gaza

16 ottobre 2023 a

Crisi in Medio Oriente, in queste ore va avanti freneticamente l'azione diplomatica degli Stati coinvolti nel conflitto. In prima linea ci sono gli Stati Uniti e l'azione che sta compiendo il segretario di Stato Antony Blinken. L'obiettivo è innanzitutto evitare l'estendersi del conflitto. Se n'è parlato nel corso della puntata di Tagadà in onda il 16 ottobre su La7. In collegamento c'era Emma Bonino che ha rivelato le dinamiche dell'azione diplomatica e chi sarebbero i primi stranieri a fuggire dalla Striscia di Gaza. Ma sarebbero indiscrezioni in mano solo a Emma Bonino che se n'è assunta la responsabilità.

"E' in corso tutta un'operazione diplomatica per convincere l'Egitto ad aprire il varco e far uscire gli stranieri, soprattutto americani ma questo lo dico solo io - confessa Emma Bonino a Tagadà - L'obiettivo è far entrare il convoglio umanitario. Non ho capito bene se la cosa si sblocca o non si sblocca. Nel frattempo è in corso una grande operazione diplomatica di Blinken e degli Stati Uniti che sta girando per la regione per assicurarsi che gli Stati arabi non entrino nella partita, compreso Iran e Hezbollah".