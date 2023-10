Meteo, il maltempo inizia a tartassare l'Italia. Sottocorona: “Sarà molto forte”

17 ottobre 2023 a

Cielo grigio e piogge caratterizzeranno questa terza settimana di ottobre, almeno secondo le previsioni meteo di Paolo Sottocorona. Il meteorologo di La7 si collega con la puntata di Omnibus e traccia una sua analisi del tempo dei prossimi giorni con le carte alla mano: “Piogge anche forti fra Centro e soprattutto al Sud. Sul Nord, in Sardegna e il resto del Centro non ci sono fenomeni significativi, ma la zona intorno all’Italia è interessata da una discreta quantità di nuvole e soprattutto c’è questa struttura, una spirale che arriva dall’Atlantico, ma non ci interesserà subito. Oggi, martedì 17 ottobre, ci sono fenomeni intensi tra Centro e Sud peninsulare, al Nord sarà una giornata grigia, ma di precipitazioni ce ne sono ben poche. In qualche zona possono essere intense. Domani, mercoledì 18 ottobre, si attenua tutto questo maltempo al Sud, si riaffacciano da Ovest delle piogge deboli, ma localmente anche moderate su Liguria e Lombardia. Domani si ricomincia da Nord-Ovest. Dopodomani, giovedì 19 ottobre, tutto il Nord e parte del Centro vedono maltempo esteso e localmente intenso. Sarà un maltempo molto forte. Sul Centro piogge deboli e al Sud qualche isolatissima pioggia, ma lì ha già dato oggi”.

Il meteorologo passa poi alle temperature massime delle prossime ore: “Al Nord siamo su temperature che si fermano tra i 15-16 gradi o poco più, qualcosa di più sui versanti tirrenici e in Sicilia, al Sud peninsulare ci si ferma sulle stesse temperature dove ci sono le precipitazioni intense. Piogge estese e abbondanti, l’aria è quindi diversa e le temperature rimangono basse”. “In aumento sul Sud peninsulare, in diminuzione al Nord dove ricominciano le piogge. Lo scarto dovuto al maltempo è abbastanza sensibile, parliamo di 3-4 gradi. Sono situazioni tipiche con le piogge di questa stagione”, conclude Sottocorona sulla tendenza delle temperature massime delle prossime 24 ore.