Meteo, piogge intense e freddo: ma quanto durano? Giuliacci spiazza tutti

Il tanto atteso autunno è finalmente arrivato su gran parte dell'Italia. Pioggia e fresco attraversano la Penisola, ma quanto durerà? Siamo davvero alla fine del prolungamento dell'estate che abbiamo visto nelle scorse settimane? A fornire gli ultimi aggiornamenti meteo è Mario Giuliacci, volto noto del tempo in tv e sul web con un video sul suo canale YouTube , dedicato alle previsioni delle temperature e delle piogge per tutto il mese di ottobre. Ebbene, entro martedì 17 ottobre ci sarà un crollo fino a 10 gradi del termometro, che sarà tuttavia seguito da un rialzo che porterà la colonnina di mercurio sui 19-22 gradi ma non al Sud, dove si toccheranno i 25 gradi. Ma le sorprese non sono finite. Il freddo tornerà alla fine del mese, soprattutto al Centro-Nord.

E le precipitazioni? Sono "Tre le perturbazioni attese entro la fine del mese"; spiega Giuliacci, "la prima è già sull'Italia e porterà piogge su tutto il Centro-Sud a eccezione della Toscana". La seconda è prevista tra il 18 e il 22 ottobre e sarà "intensa"; spiega l'esperto. Coinvolgerà prima il Nord, poi a scendere il resto del Paese. "Piogge e rovesci su tutta Italia, più intensi al Nord-Ovest e sulle regioni tirreniche", spiega Giuliacci. Dopo un temporaneo ritorno del caldo, come detto in precedenza, sarà la volta della terza perturbazione prevista per il 25 ottobre che porterà pioggia in tutto il Centro-Nord, e che nei giorni successivi si propagherà nel resto d'Italia. Un periodo fresco e piovoso, dunque, dopo mesi di caldo.