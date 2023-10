Meteo: dall'Atlantico all'Europa. Quando arriva la perturbazione

16 ottobre 2023 a

a

a

Sull'Atlantico si sta formando un profondo vortice che, nelle prossime ore, porterà piogge e maltempo anche sulle nostre regioni. Soprattutto al centro-nord. Il sito 3bmeteo annuncia un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche tra martedì 17 e mercoledì 18. Il vortice depressionario si porterà dalla penisola iberica verso il sud britannico e piloterà una perturbazione destinata a raggiungere parte delle regioni centro-settentrionali con il ritorno di piogge e rovesci.

I test nucleari hanno modificato il clima? Giuliacci: "Atmosfera più elettrica"

Ma andiamo a vedere nel dettaglio quali sono i giorni più a rischio. Il peggio si sentirà a partire mercoledì tra Alpi occidentali e Liguria, in estensione ad Emilia, Lombardia e Triveneto. Al centro nuvole in Toscana e piogge in estensione a Umbria, Marche e Lazio. Anche il sud risentirà della perturbazione specialmente sul versante ionico. Per quanto riguarda le temperature, invece, andiamo incontro a un loro lieve aumento.