Coffee Break, Mieli fulmina Bevilacqua: "Siete presi a fare convegni con chi favorisce Hamas"

Sulla guerra tra Hamas e Israele va in scena un’accesa discussione tra Ester Mieli e Dolores Bevilacqua, rispettivamente senatrici di Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle. Teatro del duello televisivo è la puntata del 17 ottobre di Coffee Break, il talk show condotto da Andrea Pancani su La7, dove emergono le diverse posizioni sul conflitto in Medio Oriente: “Voi del M5S non ascoltate quando gli altri parlano, perché siete presi a fare convegni con chi favoreggia Hamas, come ha fatto la sua compagna di partito Ascari. Lei non ha ascoltato nemmeno quello che ho detto prima. Ho detto che Israele non vuole che ci sia altro sangue e che le vite umane valgono tutte. Ma lei le ha viste le immagini dei bambini sgozzati davanti ai genitori? Per lei quelle vite quanto valgono?"

La senatrice Bevilacqua vuole rispondere con un’altra domanda alla collega di FdI, ma le voci si accavallano e Pancani chiede alla grillina di continuare: “Io l’ho ascoltata e trovo surreale che lei provi a cavalcare un dibattito sulla posizione del Movimento 5 Stelle che fin dall'inizio è stato chiaro, di condanna a questo atto terroristico. Non ci possono essere ombre di dubbio. Lo sa bene il presidente della comunità israeliana di Milano che ha dovuto chiedere scusa per le sue paroli infamanti e per le sue accuse che non stavano né in cielo né in terra. Lei non mi ha ascoltato. Lei come fa a garantire e salvaguardare, con un'azione indiscriminata da parte di Israele nel territorio di Gaza, le vite di civili, bambini, donne e anziani palestinesi? Lo sa quanti sono i morti ad oggi in Palestina? Non lo sa. Sono tremila i morti di cui la stragrande maggioranza innocenti!”. “Se lei alza la voce non cambia il risultato” replica ancora Mieli.