Orsini tira in ballo gli avvocati, la lite a distanza con Parenzo: "Insulti"

17 ottobre 2023 a

a

a

Lo scontro a distanza tra David Parenzo e Alessandro Orsini rischia di diventare materiale per gli avvocati. Il professore diventato noto al grande pubblico per le sue ospitate in tv allo scoppio della guerra in Ucraina non scrive la parola "querela", ma in un post su Facebook risponde così agli attacchi in diretta tv del conduttore di La7 dopo un suo tweet: "Caro Parenzo, sono riuscito finalmente a parlare con i miei legali. Ti sarò grato se vorrai continuare a segnalarmi gentilmente i tuoi insulti futuri affinché possa inserirli nella pratica. Sono preso da mille impegni di ricerca e insegnamento, e ho bisogno di un segretario che gestisca le mie carte. Grazie di prestarti all’uopo", scrive Orsini con tono beffardo.

Orsini tira in ballo Hitler, l'ira di Mentana: lo scontro si riaccende su Israele

Il tutto nasce da un post del professore su Israele: "Con gli ultimi 27 bambini palestinesi massacrati una mezz’oretta fa, Netanyahu è diventato ufficialmente il più grande massacratore di bambini innocenti dopo Hitler. Il Likud, ambiziosissimo, dichiara: 'Abbiamo tempo per arrivare primi! Con l’aiuto di Biden ce la faremo!'". Posizione che ha suscitato le aspre critiche di Enrico Mentana, il direttore del Tg La7, che aveva commentato: "Signor Musk, la prego, mi dica che è un fake". Il tweet era stato mandato in onda anche a L'aria che tira con il conduttore che aveva tuonato: "Hanno aperto i concorsi per un posto di Prof. nelle università iraniane? Ho qua un CV perfetto per lei, caro dott Ali Khamenei (La guida suprema dell'Iran, ndr). Deve però prima chiedere una liberatoria al Fatto Quotidiano perché credo abbia esclusiva con loro", aveva detto Parenzo. Insomma, con la crisi in Medio Oriente Orsini è tornato sulla ribalta dei talk show dividendo opinione pubblica e osservatori. Oggi, martedì 17 ottobre, sarà ospite ancora una volta di Bianca Berlinguer a E' sempreCartabianca.