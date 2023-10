Israele, nuovo corridoio umanitario a Gaza. Gli interventi di Tajani e Crosetto

15 ottobre 2023 a

a

a

Israele ha annunciato un nuovo corridoio umanitario dalle ore 10.00 alle 13.00 di oggi per permettere alla popolazione civile residente a Gaza di lasciare le proprie case, prima di un nuovo attacco delle forze armate con la stella di David. Lo ha annunciato con un post in lingua araba su X il il portavoce dell’IDF, Avichay Adraee. “Residenti di Gaza e della striscia di Gaza, vi abbiamo lanciato un appello negli ultimi giorni affinchè lasciate Gaza City ed il nord della Striscia e vi dirigiate verso l’area a sud della valle di Gaza per la vostra sicurezza” ha scritto Andraee.

Torna l'incubo del terrorismo: alla manifestazione pro-Hamas anche un ex Br

Intanto l'Italia ribadisce con costanza il sostegno alle vittime di questa guerra brutale. "Stiamo lavorando da giorni per il ritorno degli ostaggi. Sono stato in Egitto, sono stato in Giordania, siamo in costante contatto con molti Paesi arabi, il presidente del Consiglio in prima persona. Non è facile perché non sono nelle mani soltanto di Hamas, sono nelle mani di più organizzazioni fiancheggiatrici di Hamas". Lo ha dichiarato alla stampa il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in visita a Bolzano. Presto anche Guido Crosetto ha affidato ai social un suo commento: "È vitale che il valico di Rafah venga aperto per consentire ai palestinesi di lasciare Gaza. L'Egitto dimostri la sua leadership nel mondo arabo e Israele che la guerra è solo contro Hamas", ha scritto su X il ministro della Difesa.