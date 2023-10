Belen, fan in ansia dopo l'ultima indiscrezione: "È in clinica a Padova"

12 ottobre 2023 a

Non si hanno tracce di Belen Rodriguez da tempo. Dopo aver ammesso sui social di essere dimagrita, l'argentina è sparita dai riflettori. I fan sono in ansia perché, secondo una delle ultimissime indiscrezioni, la showgirl si troverebbe in una clinica. Solo pochi giorni fa era stata lanciata in rete la notizia secondo cui Belen avrebbe lasciato i figli Santiago e Luna Marì ai rispettivi padri, Stefano De Martino e Antonino Spinalbese, per trascorrere del tempo con il nuovo fidanzato Elio Lorenzoni. Ora, ad aggiungere un tassello a questa storia intricata è il Gazzettino.

"La madre si prende cura di lei": ansia per Belen Rodriguez

"Belen è in clinica a Padova, l'avvistamento sarebbe avvenuto pochi giorni fa": questa l'indiscrezione sul presunto ricovero della showgirl. In realtà, non è ben chiaro se la conduttrice si sia recata in una struttura ospedaliera per dei problemi di salute o se, invece, il motivo sia la necessità di fare visita a qualcuno. Di sicuro le voci sul suo instabile stato di salute rendono credibile la prima supposizione, ma la diretta interessata, per ora, non ha nè confermato nè smentito quanto circolato sul web.

Figli ai papà e voci di "trasferimento": Belen scomparsa dai radar

Anche la clinica padovana in questione, contattata dal Gazzettino, non ha offerto risposte chiare. "Non parliamo e non diamo informazioni sui pazienti", hanno detto, smorzando così i rumors. Un altro elemento, poi, avvalora la tesi secondo cui Belen starebbe facendo i conti con seri problemi di salute. Sempre attraverso un gioco di ipotesi e ricostruzioni, la conduttrice sarebbe con costanza affiancata dalla madre Veronica Cozzani. Sebbene l'argentina abbia deciso per lo stop netto alle comunicazioni via social, la schiera dei suoi fan spera sempre in una buona notizia.