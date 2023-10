Wanda Nara rompe il silenzio sulla malattia: la paura del figlio

12 ottobre 2023 a

a

a

Wanda Nara è pronta a scendere in pista. Sabato 21 ottobre riparte Ballando con le stelle e la showgirl argentina è una dei vip pronti a sfidarsi a colpi di scarpette. Prima del grande debutto, Wanda Nara ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi e ha rotto il silenzio sulla malattia. "Mentre io aspettavo gli esami, il mondo ha saputo prima di me e dei miei figli che sono malata", ha detto.

Clamoroso a Ballando, la sfida di Wanda Nara: "Ci sono anch'io" | VIDEO

Dopo tredici anni di corteggiamento, Milly Carlucci è riuscita a convincere Wanda Nara a entrare a far parte del cast del programma del sabato sera di Rai 1. L'argentina, colpita da una leucemia, ha raccontato di poter comunque sostenere allenamenti e prove: "Posso sostenerli, sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli", ha dichiarato. Come è bene ricordare, a diffondere la notizia della sua malattia è stata la stampa sudamericana. Wanda Nara era ancora ricoverata quando le voci sulla sua leucemia hanno iniziato a circolare e hanno raggiunto i suoi figli prima che lei glielo comunicasse.

"A Ballando non lo farò mai". La promessa di Caprarica spiazza tutti

"Nel telefono ho questa chat che mi spezza il cuore. Me l'ha girata mia sorella Zaira. C'è uno dei miei figli che le scrive: 'Zia, dimmi la verità, la mamma sta morendo e non ce lo dice": questa la confessione più forte e più dolorosa dell'argentina. Sebbene l'impegno di Ballando con le stelle sia faticoso dal punto di vista fisico, Wanda Nara ha assicurato ai fan preoccupati che "c’è il dottor Pavlovsky che vigila su di me da Buenos Aires e mi dice quel che posso e non posso fare. Gli sforzi, la tensione, la gara, gli allenamenti, li posso sopportare". "Sono qui anche per mandare un messaggio di normalità ai miei figli. Vedono che ho grinta, che non sto chiusa in casa, che posso saltare, fare le piroette. Spero capiscano che la mamma è invincibile", ha concluso.