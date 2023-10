Belen Rodriguez, "la madre si prende cura di lei": ansia per l'argentina

04 ottobre 2023 a

Cresce l'ansia per le condizioni di salute di Belen Rodriguez. La showgirl argentina, oltre a essere sparita dai riflettori e dalla tv, è da tempo che non aggiorna i suoi numerosi follower sui social network. Stando agli ultimi rumors, la piccola Luna Marì sarebbe stata affidata agli zii Cecilia e Ignazio lo scorso fine settimana mentre la madre, Veronica Cozzani, le sarebbe rimasta accanto. L'allarme è scattato dal momento in cui Fabrizio Corona, ospite a Belve, ha lasciato intuire che Rodriguez stesse combattendo con un malessere.

La preoccupazione è cresciuta nella cerchia dei sostenitori di Belen da quando l'argentina ha smesso di condividere su Instagram foto e video della sua quotidianità. Prima di chiudere la connessione con il mondo social, Belen aveva risposto a chi le aveva chiesto che cosa stesse succendendo e perché fosse così magra. "Ho perso sette chili, sto mangiando come una pazza", aveva spiegato lei parlando degli ultimi mesi complicati. L'ennesima separazione da Stefano De Martino, infatti, sembra sia stata un duro colpo da accettare.

"In suo soccorso è corsa mamma Veronica Cozzani, che le starebbe accanto tutto il tempo, prendendosene cura", ha riferito Fanpage. Quest'indiscrezione si aggiunge poi a un quadro poco chiaro. Oltre a non comparire nei palinsesti tv della stagione appena partita, Belen Rodriguez ha anche rifiutato due ospitate. L'argentina, infatti, per ora ha disdetto sia l'impegno preso con Alessandro Cattelan che quello con Mara Venier a Domenica In.