Striscia la Notizia, chi saluta Barbara d'Urso. Fuori programma con Militello

Cristiano Militello è tornato in onda con Striscia la notizia. E la satira vola, come sempre, quando va in onda il tg satirico di Antonio Ricci. Adesso spunta anche un saluto speciale a Barbara D'Urso, che è sotto contratto Mediaset senza andare in video (Pomeriggio 5 è nelle mani di Myrta Merlino). Ma il fuoriprogramma, o meglio la gag, arriva quando Militello, che solitamente interpella le persone per strada per chiedere un saluto, ha fermato una coppia per salutare Barbara D’Urso. “Visto che ci siamo, ci salutate Barbara D’Urso? Lo chiedo siccome lei non ce l’ha fatta a salutare il suo pubblico, allora possiamo salutarla noi. Sì questa volta siamo noi che facciamo i nostri saluti a lei. Così va salutata Barbara D’Urso, con il simbolo del cuore”, hanno detto i due turisti fermati casualmente da Militello. Così, la D'Urso è tornata a essere chiamata, invocata dal suo pubblico. Il suo popolo. Il suo esercito. Di recente, tra l'altro, Antonio Ricci, ha svelato di aver sentito la D’Urso e di averla invitata anche in trasmissione. Per ora nessun arrivo di Barbara da Ricci ma tutto potrebbe accadere nei prossimi mesi. Chissà. Magari con qualche fuoriprogramma.

“Recentemente ho sentito la d’Urso. Ho anche chiesto a Barbara di venire a trovarci nella prima puntata. Volevo che entrasse insieme al Gabibbo e che dicesse a tutti che era lì con il cuore. Però non ha potuto accettare per delle cose legali ed ha anche detto che a gennaio parlerà e quindi staremo a vedere. Non ho ancora visto Myrta Merlino all’opera. So che è fidanzata con Tardelli, ma non l’ho mai seguita. Adesso ha sostituito Barbara, che sembrava una colonna di questa azienda“, ha raccontato Ricci.