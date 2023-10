Federico Fashion Style a Belve? La ripicca dell'ex moglie: cosa pubblica su Instagram

Alice Antico 11 ottobre 2023 a

a

a

Federico Fashion Style, conosciuto come “il parrucchiere delle celebrities”, è stato ospite di Francesca Fagnani a Belve nella prima serata di ieri martedì 10 ottobre. L’affermato hair-stylist, originario di Anzio, voleva fortemente questa intervista, come si evince dalla prima, insolita, domanda che la Fagnani gli ha rivolto: “Il suo manager ci ha chiamati più volte per una sua ospitata, perché lei dovrebbe essere adatto a questo programma?”. Federico, fin da subito, ha mostrato il suo carattere egocentrico ed anche un po’ permaloso, dando vita ad una siparietto di simpatiche provocazioni assieme alla conduttrice. L’hair-stylist ha raggiunto la celebrità grazie al suo programma "Il Salone delle Meraviglie" su Real Time, talmente seguito da spingerlo ad espandere il suo brand in numerose città italiane partendo da Anzio, la sua città d’origine.

Frase choc della figlia di Wanna Marchi, come reagisce la "belva" Fagnani

Oltre alle sue doti di acconciatore, al suo passato difficile e alle sue qualità, Federico si é lasciato andare al racconto del suo coming out, ripercorrendo il momento in cui ha dichiarato pubblicamente la sua omosessualità, dopo essersi separato dalla moglie Letizia, con cui è stato sposato per 17 anni. Le sue dichiarazioni, tuttavia, hanno generato risposte e scalpore, soprattutto da parte della sua ex moglie, madre della piccola Sophie. “Credo che lei l’abbia sempre saputo”, ha detto Federico in riferimento a Letizia, “Non credo che se entra suo marito a casa vestito di paillettes lei non si fa nemmeno una domanda”, si è poi rivolto in modo provocatorio alla conduttrice. Infine, la stoccata conclusiva: “magari stava bene anche lei così”. Subito dopo queste affermazioni, Letizia ha pubblicato un reel sul suo profilo Instagram mentre si recava al parrucchiere, ma non dal salone dell’ex marito. Quindi la donna, che conta circa 145 mila follower, ha pubblicizzato un altro salone. Sarà stata una ripicca verso Federico?