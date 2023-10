Carlo III "vuole punire" Harry: la strategia segreta per la riconciliazione

10 ottobre 2023 a

Re Carlo III avrebbe intenzione di tenere il punto con Harry. Questa è la notizia che circola nelle ultime ore. In particolar modo, il monarca non avrebbe accettato il comportamento adottato dal duca di Sussex nei confronti della royal family. E così, stando a quanto riferiscono gli esperti, starebbe pensando a una strategia per rendere chiara al mondo intero la distanza tra Harry e la Corona, facendo luce sul potere indiscusso di quest'ultima. Il principe William, dal canto suo, sarebbe deluso e triste per aver quasi rotto il rapporto con il fratello William.

In realtà, secondo quanto filtra, il Re sarebbe disposto a una riconciliazione con Harry ma avrebbe dettato alcune condizioni. Una tra le tante sarebbe la sincera ammissione da parte del duca di Sussex di aver sbagliato con la sua famiglia, Proprio per questo motivo, prima di un diretto faccia a faccia con il figlio, sua maestà avrebbe escogitato un piano per "punirlo". A rivelarlo è l'esperto Duncan Larcombe. Come riporta il Sun: “Sembra che ora l’approccio del Re nei confronti di Harry sia di ordinaria amministrazione: ‘Se vuoi vedermi, devi prendere un appuntamento’”.

Se da una parte questa tattica costringerebbe Harry a rivolgersi allo staff di Buckingham Palace e non direttamente al monarca, dall'altra sarebbe anche un modo per evitare che il duca di Sussex vada poi a raccontare ai giornali e ai media conversazioni che devono rimanere private. Larcombe ha spiegato meglio: “Harry dovrà superare gli uomini in grigio e fare i salti mortali per parlare con suo padre. È molto distaccato, ma penso sia il modo con cui il Re sta sottilmente punendo suo figlio”. Ma cosa avrebbe fatto infuriare la royal family? Sembra proprio che le affermazioni di Harry in "Spare. Il minore" sulla regina Camilla non siano state ben digerite dalla Corona.