William e Kate, tensioni per colpa di Harry? L'indiscrezione cambia tutto

La storia di William e Kate appassiona da sempre chi ama i racconti che hanno a che fare con i reali d'Inghilterra. Da tempo, però, circolano voci di una presunta crisi matrimoniale. Il motivo? Tra le tante supposizioni, i giornali e i media riportano la notizia secondo cui a mettere i bastoni tra le ruote sarebbe il fratello del principe, Harry. Almeno stando a quanto scrivono i tabloid inglesi, il ruolo di mediatrice scelto da Kate non sarebbe gradito al marito. Ma ora le dichiarazioni di un insider ribaltano tutto.

Anche William e Kate dovrebbero fare i conti con una crisi matrimoniale. "Hanno avuto alti e bassi nel loro matrimonio, come chiunque altro”, ha dichiarato una fonte a Us Weekly, il settimanale statunitense dedicato principalmente alle celebrità, alla moda e all'intrattenimento. Ma non è tutto, L'insider ha infatti aggiunto un dettaglio che tranquillizza i sostenitori della coppia: "Ma sono concentrati sui loro doveri reali e agiscono uniti".

Sempre stando alle indiscrezioni, però, i litigi tra William e Kate avrebbero un motivo ricorrente. Secondo quanto fonti vicine al principe avrebbero detto di recente, William non sarebbe intenzionato a riavvicinarsi al fratello. Ora, invece, cambia tutto. Come ha spiegato la fonte di Us Weekly, “Kate non ha alcun desiderio di comunicare né con Harry, né con Meghan. Sono accadute troppe cose e lei non è ancora pronta”. E ancora: “William vuole che il suo rapporto con il fratello migliori, ma al momento non si parlano. Quando ciò accadrà è ancora incerto”.