Meghan Markle in politica: "Si candida al Senato Usa", il seggio vacante Dem

02 ottobre 2023 a

a

a

Il primo passo verso la Casa Bianca, un seggio al Senato degli Stati Uniti anche se solo per un anno e un mese. Meghan Markle "sogna un futuro nella politica a stelle e strisce", scrive il tabloid Daili Mail secondo cui la duchessa di Sussex, moglie del principe Harry, ha da tempo come obiettivo la politica americana e in questi giorni "starebbe pensando di candidarsi per occupare il seggio precedentemente occupato da Dianne Feinstein, la senatrice morta venerdì 29 settembre all'età di 90 anni. Del resto, Meghan non ha mai nascosto le sue scelte di sinistra e la convinzione che il futuro sia nelle mani delle donne", si legge sul giornale britannico. Secondo il tabloid Meghan avrebbe già avanzato la sua candidatura per il mandato rimanente di 13 mesi al Senato degli Stati Uniti e "tutto potrebbe portare a questa decisione finale del governatore della California".

"Non è più la più amata": Kate spiazzata dai sondaggi. Chi la supera

Infatti a decidere sarà Gavin Newsom, 55 anni, a capo del ricco stato di Los Angeles e Hollywood che ha carta bianca per scegliere il sostituto della senatrice deceduta (niente suppletive come da noi, insomma...). Secondo il retroscena Markle ha diverse chances, e il governatore "aspira a sostituire il presidente Joe Biden se dovesse succedergli qualcosa". Insomma, il treno sembra quello giusto, e il governatore "non ha escluso la possibilità di optare per la duchessa di Sussex per il posto vacante. Una fonte vicina al governatore ha dichiarato al Mail on Sunday: 'Meghan è sicuramente una possibilità a lungo termine, ma nella follia della politica americana di questi giorni non è impossibile. Sono successe cose più assurde'".

La frase assurda davanti ai mutilati di guerra, la biografa sotterra il principe Harry

A corroborare le ricostruzioni c'è l'indiscrezione che vuole Harry e Meghan a colloquio tempo fa con Newsom, anche se l'incontro non avrebbe avuto un esito particolarmente positivo. Ma l'imporivva scomparsa della senatrice dem potrebbe volgere a favore della duchessa: un nome noto come Markle avrebbe un effetto mediatico non indifferente, anche solo per 13 mesi. Il Daily Mail spiega inoltre che essere donna e afroamericana è un punto a suo favore.