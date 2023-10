Otto e mezzo, il Medio Oriente fa litigare Moratti e Bersani

10 ottobre 2023 a

Il Medio Oriente fa litigare Letizia Moratti e Pierluigi Bersani. Il faccia a faccia in collegamento con lo studio di Otto e mezzo nella puntata del 10 ottobre. Letizia Moratti, presidente della Consulta Nazionale di Forza Italia, ha difeso Israele dall'attacco terroristico di Hamas: "C'è stato un attacco di una violenza estrema che ha colpito giovani, donne e bambini - ha detto Moratti - I diritti umani devono essere salvaguardati. Questa critica che viene fatta deve essere accompagnata da una condanna senza ambiguità per un attacco terroristico. Si sta spostando l'attenzione su qualcosa di diverso. Anche l'Unione europea si è dichiarata al fianco di Israele".

Allora è intervenuto Pierluigi Bersani: "L'Unione europea ha anche aggiunto che non bisogna tagliare acqua, luce e cibo a Gaza. Siamo solo noi qui in Italia che non possiamo parlare".